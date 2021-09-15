Коронавирус. В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Министр здравоохранения рассказал о новом факторе, который подстегивает коронавирус / Коллаж "Сегодня"
Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время интервью на "24 канале".
"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр.
Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.
"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.
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Ситуация с коронавирусом
- В Украине за последние сутки выявили 4640 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1308 случаев больше, чем за предыдущие сутки.
- Ранее мы сообщали, что Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.
- Также напомним, все области Украины по состоянию на 14 сентября находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся за пределами нормы.