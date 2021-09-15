Коронавірус. У МОЗ пояснили, чому зростає захворюваність

Міністр охорони здоров'я розповів про новий чинник, який стимулює коронавірус / Колаж "Сегодня"
Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час інтерв'ю на "24 каналі".
"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків збільшуватиметься", – заявив міністр.
Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.
"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде зростати, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.
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Ситуація з коронавірусом
- В Україні за останню добу виявили 4640 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1308 випадків більше, ніж за попередню добу.
- Раніше ми повідомляли, що Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.
- Також нагадаємо, всі області України станом на 14 вересняперебувають у "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають за межами норми.