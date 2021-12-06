Ждать ли локдауна на Новый год? В Минздраве ответили

Виктор Ляшко отметил, что дополнительные коронавирусные ограничения на праздники вводить не планируется/Коллаж: "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире "24 канала".

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Что сказал министр?

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также с полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", — отметил Виктор Ляшко.

Без дополнительных ограничений на праздники

Во время ответа на вопрос о возможности ужесточения карантина на Новый год, Ляшко отметил, что сейчас Украина находится в адаптивном карантине и до новогодних праздников введение дополнительных ограничений не планируется.

"Мы ввели дополнительные ограничения с 6 декабря", — сказал Ляшко.

Начало новой волны

Министр отметил, что не связывает начало новой волны коронавируса с новогодними праздниками. По его словам, традиционно в осенне-зимний период происходит вспышка заболеваний гриппом и ОРЗ. Обычно она начинается в середине февраля и продолжается до середины марта.

"В прошлом году в этот промежуток времени была новая волна. Мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, и нам удалось оттянуть волну во времени", — отметил Ляшко.

"Красная зона" уменьшается

С 7 декабря в Украине несколько областей выходят из красной карантинной зоны. В список попали Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская области и город Киев.

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Кроме того, с 6 декабря усилили карантин для людей, которые не вакцинированы против COVID-19.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

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Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

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