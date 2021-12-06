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В Украине 8 областей и Киев выходят из красной зоны – список

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 15:18
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Это произойдет уже 7 декабря. Кроме того, в нашей стране начали действовать новые карантинные правила
В Украине уменьшилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине уменьшилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

С 7 декабря в Украине несколько областей выходят из красной карантинной зоны. В список попали Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская области и город Киев.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

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Красная зона уменьшается

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева", – сказано в заявлении.

В Украине усилили карантин для невакцинированных

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. С сегодняшнего дня меняются условия работы и посещения общественных учреждений, а также срок действия сертификатов о вакцинации.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест либо сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

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Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом, новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев.

Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

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Если при желтом уровне эпидбезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины ("желтый" COVID-сертификат или справка 063-О), то при красном – только документ о получении полного курса вакцинации ("зеленый" COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Общее: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпидбезопасности.

"Желтый" сертификат изменит срок действия

Важно, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет действительным (валидным).

Как избежать новых ограничений

В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.

Сделать вторую дозу в течение 30 дней, после чего получить "зеленый" COVID-сертификат, можно всеми вакцинами в Украине.

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