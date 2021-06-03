Магнитотерапия и фазы луны: в школьном учебнике нашли "бездоказательный бред"

В учебнике по природоведению для учащихся 5 класса нашли информацию о магнитотерапии, которую ранее использовали в медицине. Эта информация противоречит научным исследованиям.
Об этом написали в Facebook MED GOblin
"Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия – безболезненная процедура, польза от которой ощутима. Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям", – говорится в учебнике.
Эту информацию опроверг кандидат медицинских наук и медблогер издание MedGoblin Андрей Семянков. По его словам, авторам учебника нравится псевдонаука в исполнении Месмера, который популяризировал гипноз и говорил о чудодейственной силе магнитов.
"Для всех, кто ждет завершения интриги, спешу сообщить, что магнитотерапия – бездоказательный бред. Ну не работает она (даже если в кабинете физиотерапии на вас вешают "мощный советский магнит военной разработки". Не работает и все", – пишет медик.
Кроме того, Семянков обратил внимание на еще одну деталь из учебника – авторы пишут, что от фаз луны зависит энергичность и поведение людей.
"Вам будет смешно, но на самом деле это тоже исследовали, и это – неправда. Необразованных людей и так много, то для чего умножать их число в школах?", – добавляет он.
Отметим, что учебник рекомендован Минобразования. Он издан в 2013 году, а авторами есть Ольга Ярошенко и Валентина Бойко.
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