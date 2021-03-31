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В школьных учебниках по истории Украину показали без Крыма: фото

31 марта, 14:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В еще одной книге нашли российскую концепцию о Новоросии

В двух учебниках по истории Украины для учеников старших классов изобразили карту Украины без оккупированного Крыма.

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Как сообщает "Историческая правда", ошибку в карте обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Так, в учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство "Грамота", 2018" четко видно, что карта страны изображена без полуострова.

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В другом учебнике для девятиклассников этого же автора и с указанием того же издательства Украина также показана без оккупированного Крыма.

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В "Детекторе медиа" пишут, что учебник для 10 класса есть на сайте Института модернизации содержания образования.

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В феврале институт начал дополнительную проверку учебников по истории для 8 класса: там нашли российскую концепцию о "Новороссии".

Напомним, ранее народный депутат Вадим Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с "Л/ДНР".

Кроме того, на одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета были выложены четыре ролика с картой Украины без Крыма.

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Крым учебники книга Украина оккупация Крыма карта Украины История Украины
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