Матрас вместо кровати и еда с тараканами: украинские артисты оказались в трудовом рабстве в Корее

Украинские артисты оказались в ужасающих условиях

Украинские артисты, поехавшие в Южную Корею заработать денег в частном цирке, оказались в трудовом рабстве.

Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик пообщалась с людьми, пережившими ужасы такой работы.

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Украинка Алена приехала в Корею в июле подзаработать. Вместе с ней – еще семеро земляков. В контракте, который оформил украинский менеджер, было четко прописано: зарплата – более 30 тысяч гривень в месяц. Но девушка ничего не заработала. И даже до конца месяца не хватало.



Вместо обещанных тысяч евро – получила вдвое меньше. Работодательница аргументировала тем, что коронавирус и платить больше просто не может. Но это не самая большая неприятность. Условия проживания – это настоящий шок.

"Было 4 девушки на одну комнату. Мы места разделили шторами. Это очень сложно, потому что 24/7 находитесь вместе и никакого личного пространства", – говорит артистка.

Тараканы ползали прямо по еде, а артистки спали не в кроватях, а на полу на матрасах. Промерзали до костей. Дом был не утеплен, возникал конденсат, так что из окон и стен постоянно стекала вода.

"Был большой сквозняк. Я однажды проснулась от того, что у меня замерзла голова. И к утру температура началась", – рассказала девушка.

В цирке, где работала девушка, тоже не все было хорошо. Никто, говорят артисты, не соблюдал элементарную безопасность. Они не раз предупреждали о неисправности страховки. И их игнорировали. Два акробата упали с высоты. В каком в данный момент состоянии – их коллеги до сих пор не знают.

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"За это ответственность несет инспектор манежа, прежде всего. Директор. И те, кто был причастен и отвечал за программу", – рассказала артистка.

Артисты убеждают: руководительница даже запретила им общаться с местными, нельзя было выезжать за пределы города. Женщина даже контролировала, в какое время те возвращаются домой.

"Она мне написала: у тебя будет штраф 50 долларов за то, что ты не пришла в 10 часов", – рассказала Алена.

Но молчать девушка не могла и рассказала всю правду местным журналистам. Теперь руководительница цирка собирается судиться с ней из-за клеветы. Украинка подала встречный иск.

Журналисты пытались связаться с владелицей частного цирка, но на связь она пока не вышла.

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Как помочь человеку, находящемуся в рабстве

Часто люди долго не осознают, что стали жертвами торговли людьми. Их родственники также могут не знать о проблеме. При этом у каждого есть возможность помочь тому, кто находится в рабстве.

В первую половину 2021 года украинцы чаще всего попадали в трудовое рабство в Польше. В Украине за тот же период в рабство попало в три раза больше людей, чем за весь 2020 год.

Если вы подозреваете, что человека могут принуждать к труду, всегда можно поговорить с ним. К примеру, спросить откуда он, давно ли здесь работает, есть ли у него трудовой договор, соблюдаются ли договоренности по отношению к нему, как с ним обращаются.

Если человек мигрант, можно спросить, есть ли у него необходимые документы.

Кроме того, нужно постараться наладить контакт с человеком. Главное, чтобы у него самого было желание спастись.

С 2000 года представительство Международной организации по миграции в Украине помогает пострадавшим от торговли людьми.

МОМ оказывает медицинскую, психологическую помощь, помогает устроиться на работу, вернуться к привычной жизни.

Так, государство может предоставить статус пострадавшего от трудовой эксплуатации, дающий право на различную помощь:

Медицинскую

Поддержку социальных служб

Разовую денежную помощь

Для получения такого статуса нужно обратиться в полицию, чтобы там открыли производство и признали человека пострадавшей стороной. Затем пострадавшее лицо обращается в местные органы самоуправления, они проводят собеседование с ним, проверяют все факты и подтверждают статус.

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