Как помочь человеку, который находится в рабстве – инструкция

С 2000 года представительство Международной организации по миграции в Украине помогает пострадавшим от торговли людьми

Трудовое рабство в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Часто люди долго не осознают, что стали жертвами торговли людьми. Их родственники также могут не знать о проблеме. При этом у каждого есть возможность помочь тому, кто находится в рабстве.

Как это сделать – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как помочь человеку, который находится в рабстве

В первую половину 2021 года украинцы чаще всего попадали в трудовое рабство в Польше. В Украине за тот же период в рабство попало в три раза больше людей, чем за весь 2020 год.

Если вы подозреваете, что человека могут принуждать к труду, всегда можно поговорить с ним. К примеру, спросить откуда он, давно ли здесь работает, есть ли у него трудовой договор, соблюдаются ли договоренности по отношению к нему, как с ним обращаются.

Если человек мигрант, можно спросить, есть ли у него необходимые документы.

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Кроме того, нужно постараться наладить контакт с человеком. Главное, чтобы у него самого было желание спастись.

С 2000 года представительство Международной организации по миграции в Украине помогает пострадавшим от торговли людьми.

МОМ оказывает медицинскую, психологическую помощь, помогает устроиться на работу, вернуться к привычной жизни.

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Так, государство может предоставить статус пострадавшего от трудовой эксплуатации, дающий право на различную помощь:

Медицинскую

Поддержку социальных служб

Разовую денежную помощь

Для получения такого статуса нужно обратиться в полицию, чтобы там открыли производство и признали человека пострадавшей стороной. Затем пострадавшее лицо обращается в местные органы самоуправления, они проводят собеседование с ним, проверяют все факты и подтверждают статус.

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