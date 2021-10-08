Нападение на журналистов в Укрэксимбанке. Мецгеру вручили новое подозрение

Мецгеру вручили новое подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Теперь Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное содержание людей.

"8 октября 2021 года сообщено о новом подозреним одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы"", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как развивались события