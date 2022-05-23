Медведчук начал сдавать СБУ подельников из Администрации президента

Виктор Медведчук сдал СБУ Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержанный депутат Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – рассказал Медведчук.
Задержанный депутат уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. И в результате за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.
"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.
Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Сейчас СБУ продолжает следственные действия с Медведчуком, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.
К слову, показания Медведчука сомнительны. На данный момент депутат находится под арестом, а его кум президент РФ Владимир Путин не собирается освобождать и спасать задержанного. Поэтому Медведчук готов подписать любые свидетельства.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.