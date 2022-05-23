Медведчук почав здавати СБУ спільників з Адміністрації президента

Віктор Медведчук здав СБУ Порошенка. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманий депутат Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а за фактом – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – розповів Медведчук.

Затриманий депутат запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання Порошенка. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – повідомив затриманий.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

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Наразі СБУ продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

До речі, свідчення Медведчука є сумнівними. Наразі депутат перебуває під арештом, а його кум президент РФ Володимир Путін не збирається звільняти та рятувати затриманого. Тому Медведчук готовий підписати будь-які свідчення.

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Затримання Медведчука

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