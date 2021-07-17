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Мендель возвращается в журналистику – где можно будет увидеть

17 июля, 14:52

Татьяна Очеретяная

Юлия Мендель будет в качестве постоянного колумниста в "Большой деолигархизации"

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация", которая выходит на каналах "Украина" и "Украина24".

Об этом сообщает "Сегодня".

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Юлия Мендель будет работать в качестве постоянного колумниста. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" можно увидеть в эфире уже сегодня.

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Где и когда смотреть?

Напомним, кроме Мендель, в проекте будет работать финалист конкурса на пресс-секретаря президента Александр Бондаренко. Он будет готовить "Дневник президента" для "Большой деолигархизации".

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