Мендель возвращается в журналистику – где можно будет увидеть

Юлия Мендель будет в качестве постоянного колумниста в "Большой деолигархизации"

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель присоединилась к команде телепрограммы "Большая деолигархизация", которая выходит на каналах "Украина" и "Украина24".

Об этом сообщает "Сегодня".

Читайте также: "Лечусь уже 3 месяца": Мендель назвала причину отставки с должности пресс-секретаря

Юлия Мендель будет работать в качестве постоянного колумниста. Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" можно увидеть в эфире уже сегодня.

Реклама

Где и когда смотреть?

На канале "Украина 24" программа выходит каждую неделю по субботам в 22:00.

На телеканале "Украина" – по понедельникам в 00:10.

Напомним, кроме Мендель, в проекте будет работать финалист конкурса на пресс-секретаря президента Александр Бондаренко. Он будет готовить "Дневник президента" для "Большой деолигархизации".

Также смотрите последние новости Украины и мира в выпуске "Сегодня":