Мендель повертається у журналістику – де можна буде побачити

Юлія Мендель буде як постійний колумніст у "Великий деолігархізації"

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Юлія Мендель працюватиме як постійний колумніст. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" можна побачити в ефірі вже сьогодні.

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Де і коли дивитися?

На телеканалі "Україна 24" програма виходить щотижня по суботах о 22:00.

На телеканалі "Україна" – по понеділках о 00:10.

Нагадаємо, крім Мендель, у проєкті працюватиме фіналіст конкурсу на прессекретаря президента Олександр Бондаренко. Він готуватиме "Щоденник президента" для "Великої деолігархізації".

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