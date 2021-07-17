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Мендель повертається у журналістику – де можна буде побачити

17 липня, 14:52

Тетяна Очеретяна

Юлія Мендель буде як постійний колумніст у "Великий деолігархізації"

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Юлія Мендель працюватиме як постійний колумніст. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" можна побачити в ефірі вже сьогодні.

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Де і коли дивитися?

Нагадаємо, крім Мендель, у проєкті працюватиме фіналіст конкурсу на прессекретаря президента Олександр Бондаренко. Він готуватиме "Щоденник президента" для "Великої деолігархізації".

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