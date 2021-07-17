Мендель повертається у журналістику – де можна буде побачити

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24".
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Юлія Мендель працюватиме як постійний колумніст. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" можна побачити в ефірі вже сьогодні.
Де і коли дивитися?
- На телеканалі "Україна 24" програма виходить щотижня по суботах о 22:00.
- На телеканалі "Україна" – по понеділках о 00:10.
Нагадаємо, крім Мендель, у проєкті працюватиме фіналіст конкурсу на прессекретаря президента Олександр Бондаренко. Він готуватиме "Щоденник президента" для "Великої деолігархізації".
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