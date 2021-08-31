Меру пресечения Медведчуку могут переизбрать в ближайшие дни – источник

Суд на Медведчуком может пройти завтра - послезавтра. Фото: коллаж "Сегодня"

Судебное заседание о продлении меры пресечения депутату Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку может состояться в среду, 1 сентября, или в четверг, 2 сентября. Об этом сайту "Сегодня" сообщил собственный источник в окружении нардепа.

По словам нашего собеседника, во вторник, 31 августа, вечером правоохранители с большой долей вероятности могут предоставить Медведчуку возможность ознакомиться с новым ходатайством о продлении меры пресечения.

"Время у правоохранителей есть до 7 сентября. Именно до этой даты на прошлом заседании был продлен домашний арест Виктору Медведчуку. Суд скорее всего состоится завтра – послезавтра", – рассказал источник.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Генеральная прокуратура завершила расследование в деле о госизмене народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом. Материалы следствия будут переданы адвокатам для ознакомления, после чего дело пойдет в суд.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. 30 июля Апелляционный суд Киева отказался снять арест с Медведчука.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".