Запобіжний захід Медведчуку можуть переобрати найближчими днями – джерело

Суд над Медведчуком може пройти завтра - післязавтра. Фото: колаж "Сьогодні"

Судове засідання щодо продовження запобіжного заходу депутату Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку може відбутися в середу, 1 вересня, або в четвер 2 вересня. Про це сайту "Сьогодні" повідомило власне джерело в оточенні нардепа.

За словами нашого співрозмовника, у вівторок, 31 серпня, ввечері правоохоронці з великою часткою ймовірності можуть надати Медведчуку можливість ознайомитися з новим клопотанням про продовження запобіжного заходу.

"Час у правоохоронців є до 7 вересня. Саме до цієї дати на минулому засіданні було продовжено домашній арешт Віктору Медведчуку. Суд швидше за все відбудеться завтра – післязавтра", – розповіло джерело.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що Генеральна прокуратура завершила розслідування у справі про держзраду народного депутата Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом. Матеріали слідства будуть передані адвокатам для ознайомлення, після чого справа піде в суд.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Нагадаємо, Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їх підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".