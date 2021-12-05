Месть ведьмы и замурованная девушка: ТОП-5 домов с привидениями в Украине

Местные жители рассказывают много легенд об этих домах, а некоторые утверждаю, что сами видели там призраков. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине много не только красивых, но и мистических мест. Даже самые упорные скептики признают, что такие места наполнены таинственной атмосферой и вынуждают сердце замирать.

Сайт "Сегодня" собрал пять домов из разных уголков Украины, в которых до сих пор живут призраки.

В старом городе в Черниговской области есть свой дом с привидениями. Это двухэтажное здание на пересечении улиц Небесной Сотни и Е. Гребенки – самое мистическое место старой части древнего Нежина. Первоначально в этом доме жил нежинский купец, грек по происхождению, Георгий Кроммида.

По народным преданиям по комнатам и коридорам дома блуждает всякая нечисть. Подавляющее большинство жильцов этого дома отождествляют присутствующую нечисть с женщиной-призраком по имени Настя. По данным дневника Ивана Спасского, призрак Настя – это женщина, которая в древности была заживо замурована в стене подвальной части этого дома и ее скелет позже был обнаружен во время ремонтных работ.

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Из-за мученической смерти Настя является мертвецом, чья душа вечно ищет своего покоя, тем самым беспокоя жителей этого дома. Они часто слышат звуки, похожие на стон, сталкиваются с падающими предметами, битыми зеркалами.

Дом Ролит в Киеве





Двухцветное здание на ул. Б. Хмельницкого, 68 – рекордсмен в Украине по количеству мемориальных досок на фасаде: их там 29 штук! Многоэтажка "Ролит" (рабочих литературы) первоначально предназначалась для писателей. В советское время в нем проживало 130 украинских литераторов, среди которых Максим Рыльский (кв. 70), Павел Тычина (кв. 38), Олесь Гончар (кв. 65) и Владимир Сосюра (кв. 5, 34).

Дом делится на две части: первая и элитная. В первой комнате меньше, а кухни – всего по 2-4 кв. м. (писатели питались в общей столовой). А вот жильцам "элитки" можно позавидовать – большие 3-х и 4-х комнатные квартиры с апартаментами для горничной.

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Не обошлось в доме и без мистики. Во время возведения "элитки" работникам пришлось снести старый деревянный дом, где в замурованной стене был найден женский скелет. Расследовать дело правоохранители не стали, и теперь говорят, что душа погибшей бродит по улице.

Закарпатье и семья привидений

В Драчине на Закарпатье дом с привидениями совсем не похож на заброшенные жуткие хижины – это большой современный дом, который перепродавался уже пара раз. Здесь давно никто не живет, "лишь чертовщина".

Люди говорят, что построили его на могиле девочки. Другие рассказывают, будто тридцать лет назад на этом месте разбились насмерть молодые супруги с маленьким ребенком. Теперь ночью в комнатах слышен плач девочки, которая блуждает по помещению и устраивает кутерьму. Некоторые уверяют, что в окнах зажигается свет и видны фигуры мужчины и женщины с младенцем.

А местные мужчины над этими легендами только смеются: мол, хозяева на заработках, потому и придумали басню о привидениях, чтобы воры не повадились в дом. Так это или нет, но что много аварий происходит на этом месте, это факт.

Одесская область – дом моряка

О доме в деревне Усатово в Одесской области ходит немало слухов. По одной из легенд, в доме жила ведьма, умершая страшной смертью прямо во дворе. На том же месте ее и похоронили.

Другая легенда говорит, что в доме жил моряк, который попросил, чтобы после его смерти тело зарыли в фундамент здания. Мужчину похоронили не должным образом и вот теперь моряк остался на этом свете в виде привидения.

Эти легенды придуманы не просто так. Во время перестройки дома в его стенах действительно обнаружили человеческие кости. До до сих пор дом не может найти своего окончательного владельца, ведь здание постоянно продают.

Местные говорят, что когда-то дом "свел с ума" своего жителя, который был правоохранителем, и тот застрелил собственную семью.

Дом Ивана Франко во Львове

По улице имени Ивана Франко, 152 находится Дом-музей Каменяра. Поговаривают, что его построили в геопатогенной зоне. Раньше здесь были болота, и вообще здешний участок земли не предусматривался для застройки. Но так как она стоила недорого, то Франко, который мечтал о собственном доме, купил его и взялся за строительство. Оно "съело" немалое количество денег: почва все время оседала. Руководила строительством жена писателя Ольга Федоровна, страдавшая шизофренией.

Неблагоприятное расположение и психическое состояние супруги писателя вызвали разговоры о наличии в доме духов. К тому же сам Франко еще при жизни рассказывал, что в этом доме его посещали галлюцинации. Он говорил:

"Духи приходят в мою комнату через окна, через двери, садятся возле меня на кровать. Слышали бы вы наши разговоры! У них другая психика, они интересны мне и одновременно мешают – железными крючьями калечат мне ребра".

И до сих пор в доме то и дело слышатся непонятные шумы, стон, падают стойкие предметы.

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