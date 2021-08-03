Между Западом и Востоком – почему Украина сближается с Китаем во время конфронтации США и КНР

Украине выгодно сотрудничество с Китаем и нужна поддержка США. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина начала проявлять интерес к Китаю в то время, когда у нашего стратегического партнера, Соединенных штатов Америки, довольно напряженные отношения с КНР. Президент Владимир Зеленский впервые лично поговорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пропрезидентская партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства. Сайт "Сегодня" выяснил, почему Киев сближается с Пекином и стоит ли ждать геополитического разворота Украины с Запада на Восток.

Сближение Украины с Китаем

В конце июня текущего года представители украинского правительства и парламента приняли участие в презентации сборника речей председателя Китайской Народной Республики "Си Цзиньпин о государственном управлении в Китае". Среди присутствующих на мероприятии в Киеве были вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бизнесмен и политик Вадим Новинский, а также руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Презентация сборника речей председателя КНР / Фото: Синьхуа

Политики обсуждали экономическое сотрудничество двух стран, после чего в интервью китайским СМИ Давид Арахамия заявил, что партия "Слуга народа" намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.

В середине июля украинский президент Владимир Зеленский впервые лично по телефону поговорил с главой КНР Си Цзиньпином, заверив его, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса, поблагодарил за китайскую вакцину против COVID-19 и пообещал заключить соглашение о безвизовых режимах между Украиной и Китаем.

Кабмин в свою очередь подписал с КНР межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя, переговоры по этой сделке длились три года и предполагают получение льготных кредитов "Эксимбанка" КНР под 2% годовых на 15 лет. Среди пилотных проектов он назвал строительство моста возле Кременчуга и первой очереди кольцевой дороги в Киеве.

Бизнес ждет сигналы власти

Президент Украинской ассоциации китаеведов, доктор философских наук Виктор Киктенко отмечает, что сегодня Украина пытается вернуть Азию во внешнеполитическую повестку дня и выстроить отношения с КНР на государственном уровне.

"Новая внешнеполитическая концепция предполагает усиленное внимание к Азии и Китаю, в частности. Мы живем в глобальном мире, где КНР занимает особое место и может стать для Украины важнейшим торгово-экономическим партнером", – говорит "Сегодня" Киктенко.

По словам эксперта, отношения между странами на уровне бизнеса уже давно налажены, однако сотрудничество на уровне государств откроет для предпринимателей больше возможностей.

"В Китае без договоренностей на правительственном уровне нельзя ждать особых успехов на уровне бизнеса. Поэтому бизнес следит за сигналами сверху", – объясняет Киктенко.

Виктор Киктенко: Украина пытается возобновить отношения с Китаем на государственном уровне. Фото: sinologist.com.ua

Новый формат многовекторности

В то же время политологи и украинские чиновники отмечают, что в вопросе сближения Украины с Китаем есть сложности из-за нашего партнерства с Западом и в частности Соединенными штатами Америки, которые находятся в состоянии конфронтации с КНР.

По мнению главы Украинского института политики Руслана Бортника, украинская власть сегодня находится в неопределенности.

"В нашей стране накопилось много проблем, которые западные партнеры не спешат помогать решать. Это и агрессия России, и запуск газопровода "Северный-поток – 2". Движение навстречу Китаю – это попытка воздействовать на США. Намек, что Украине придется пересмотреть свои внешнеполитические ориентиры в том случае, если Запад не пойдет нам на встречу", – говорит Бортник "Сегодня".

Политолог Руслан Бортник: Украинская власть находится в неопределенности. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Аналогичное заявление сделал и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Выступая на телеканале "Дом", он отметил, что если в Европейском союзе и США продолжится практика сдачи украинских интересов, то Украине ничего не останется, как переориентировать свои интересы на Восток.

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Украина действительно находится в непростом положении.

"Возникает дилемма. Основным военно-стратегическим, внешнеполитическим, союзником Украины являются США. А ключевым внешнеэкономическим партнером может стать Китай. Между США и Китаем идет соперничество за мировое лидерство в 21-м веке", – объясняет "Сегодня" политолог.

Эксперт также обращает внимание, что внешнеторговый оборот товаров и услуг Украины с США за 2020 года составил девять миллиардов долларов. В то же время товарооборот с Китаем составил 15,7 миллиарда долларов.

Политолог Вадим Карасев: В отношениях Украины с Китаем и США возникла дилемма. Фото: facebook.com/vadim.karasev

"Речь все же не идет о геополитическом развороте Украины и переориентации с Запада на Восток. Нам экономически выгодно сотрудничать с Китаем, но мы не можем допустить потерю политического партнерства с США. Власть четко обозначила – политический курс Украины – это стремление попасть в НАТО и ЕС. Что касается связей с Китаем, здесь цель – экономическая. Украинская дипломатия должна провести ювелирную работу, чтобы не вступить в конфронтацию и снизить риски разрыва двух стратегий", – подытожил Карасев.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Украина не имеет намерений пересматривать свой геополитический вектор. Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода"представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина не имеет намерений пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это – обретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит. Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности, США и ЕС в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса", – отметил Николенко.

Олег Николенко: Украина не намерена менять свой геополитический вектор / Фото: Facebook

По его словам, Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство.

"В то же время это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один – национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен. Именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности, Азии, Африки и Латинской Америки", – добавил Николенко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Также мы информировали, что замминистра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что экспорт товаров из Украины превысил доковидный уровень. Например, увеличивается доля продаж в Китай: экспорт в Китай вырос вдвое в прошлом году и еще на 45% с начала 2021 года.