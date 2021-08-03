Між Заходом і Сходом – чому Україна зближується з Китаєм під час конфронтації США і КНР

Україні вигідно співпрацювати з Китаєм, але не можна допустити втрату підтримки США, говорять експерти

Україні корисне співробітництво з Китаєм та потрібна підтримка США. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна почала проявляти інтерес до Китаю в той час, коли у нашого стратегічного партнера, Сполучених штатів Америки, досить напружені відносини з КНР. Президент Володимир Зеленський вперше особисто поговорив по телефону з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що пропрезидентська партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави. Сайт "Сегодня" з'ясував, чому Київ зближується з Пекіном і чи варто чекати геополітичного розвороту України з Заходу на Схід.

Зближення України з Китаєм

В кінці червня поточного року представники українського уряду і парламенту взяли участь в презентації збірки промов голови Китайської Народної Республіки "Сі Цзіньпін про державне управління в Китаї". Серед присутніх на заході в Києві були віце-прем'єр із питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, віце-прем'єр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, бізнесмен і політик Вадим Новинський, а також керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Презентація збірника промовин голови КНР / Фото: Синьхуа

Політики обговорювали економічну співпрацю двох країн, після чого в інтерв'ю китайським ЗМІ Давид Арахамія заявив, що партія "Слуга народу" має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави.

В середині липня український президент Володимир Зеленський вперше особисто телефоном поговорив із главою КНР Сі Цзіньпіном, запевнивши його, що Україна може стати "містком до Європи" для китайського бізнесу, подякував за китайську вакцину проти COVID-19 і пообіцяв укласти угоду про безвізовий режим між Україною і Китаєм.

Кабмін у свою чергу підписав із КНР міжурядову угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури. Серед пріоритетів співпраці – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

За словами колишнього заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя, переговори щодо цієї угоди тривали три роки і передбачають отримання пільгових кредитів "Ексімбанку" КНР під 2% річних на 15 років. Серед пілотних проектів він назвав будівництво моста біля Кременчука і першої черги кільцевої дороги в Києві.

Бізнес чекає сигнали влади

Президент Української асоціації китаєзнавців, лікар філософських наук Віктор Кіктенко зазначає, що сьогодні Україна намагається повернути Азію в зовнішньополітичну порядку денного і вибудувати відносини з КНР на державному рівні.

"Нова зовнішньополітична концепція передбачає посилену увагу до Азії і Китаю зокрема. Ми живемо в глобальному світі, де КНР займає особливе місце і може стати для України найважливішим торгово-економічним партнером", – говорить "Сегодня" Кіктенко.

За словами експерта, відносини між країнами на рівні бізнесу вже давно налагоджені, однак співробітництво на рівні держав відкриє для підприємців більше можливостей.

"У Китаї без домовленостей на урядовому рівні не можна очікувати особливих успіхів на рівні бізнесу. Тому бізнес стежить за сигналами зверху", – пояснює Кіктенко.

Віктор Кіктенко: Україна намагається відновити відносини з Китаєм на державному рівні. Фото: sinologist.com.ua

Новий формат багатовекторності

У той же час політологи і українські чиновники зазначають, що в питанні зближення України з Китаєм є складнощі через наше партнерство з Заходом і зокрема Сполученими штатами Америки, які знаходяться в стані конфронтації з КНР.

На думку голови Українського інституту політики Руслана Бортніка, українська влада сьогодні знаходиться в невизначеності.

"У нашій країні накопичилося багато проблем, які західні партнери не поспішають допомагати вирішувати. Це і агресія Росії, і запуск газопроводу "Північний-потік – 2". Рух назустріч Китаю – це спроба впливати на США. Натяк, що Україні доведеться переглянути свої зовнішньополітичні орієнтири в тому випадку, якщо Захід не піде нам на зустріч", – говорить Бортнік "Сегодня".

Політолог Руслан Бортник: Українська влада знаходиться у невизначенності. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Аналогічну заяву зробив і спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Виступаючи на телеканалі "Дім", він зазначив, що якщо в Європейському союзі і США продовжиться практика здачі українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переорієнтувати свої інтереси на Схід.

На думку політолога, директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, Україна дійсно знаходиться в непростому становищі.

"Виникає дилема. Основним військово-стратегічним, зовнішньополітичним союзником України є США. А ключовим зовнішньоекономічним партнером може стати Китай. Між США і Китаєм йде суперництво за світове лідерство в 21-м столітті", – пояснює "Сегодня" політолог.

Експерт також звертає увагу, що зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг України з США за 2020 рік склав дев'ять мільярдів доларів. У той же час товарообіг із Китаєм склав 15,7 мільярда доларів.

Політолог Вадим Карасьов: У відносинах України з Китаєм та США виникла ділема. Фото: facebook.com/vadim.karasev

"Мова все ж не йде про геополітичний розворот України та переорієнтацію із Заходу на Схід. Нам економічно вигідно співпрацювати з Китаєм, але ми не можемо допустити втрату політичного партнерства з США. Влада чітко позначила – політичний курс України – це прагнення потрапити в НАТО і ЄС. Що стосується зв'язків із Китаєм, тут мета – економічна. Українська дипломатія повинна провести ювелірну роботу, щоб не вступити в конфронтацію і знизити ризики розриву двох стратегій", – резюмував Карасьов.

У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це – набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід, в парадигмі української зовнішньої політики не варто. Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема, США і ЄС у протидії російській агресії і деокупації Криму і Донбасу", – зазначив Ніколенко.

Олег Ніколенка: Україна не має наміру змінювати свій геополітичний вектор / Фото: Facebook

За його словами, Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу.

"У той же час це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин із певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований. Саме тому президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі на додачу до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема, Азії, Африки і Латинської Америки", – додав Ніколенко.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на глобальну пандемію, товарообіг між Україною і Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивне двостороннє співробітництво.

Також ми інформували, що заступник міністра розвитку економіки, торговий представник України Тарас Качка заявляв, що експорт товарів із України перевищив доковідний рівень. Наприклад, збільшується частка продажів у Китай: експорт до Китаю зріс удвічі минулоріч і ще на 45% з початку 2021 року.