Зеленский и Си Цзиньпин договорились о безвизе между Украиной и Китаем

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление", – говорится в сообщении.

Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса в Украину: "Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам".

Зеленский также заявил, что Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире.

Читайте также: Шантаж вакцинами. Все о том, как Украина стала жертвой манипуляций Китая

"Мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил украинский президент.

По словам Зеленскго, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Реклама

Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили увеличение объемов торговли. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Реклама

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сравнил "Слугу народа" с Коммунистической партией Китая.