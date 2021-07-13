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Зеленский и Си Цзиньпин договорились о безвизе между Украиной и Китаем

13 июля 2021 21:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Украины и председатель КНР обсудили углубление экономического сотрудничества

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Лидеры государств обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление", – говорится в сообщении.

Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса в Украину: "Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам".

Зеленский также заявил, что Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире.

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"Мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил украинский президент.

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По словам Зеленскго, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

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Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Председатель КНР, в свою очередь, отметил важность президентского проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили увеличение объемов торговли. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

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Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сравнил "Слугу народа" с Коммунистической партией Китая.

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