МИД Украины требует болезненных санкций, чтобы остановить следующий шаг Москвы

По словам спикера МИД Олега Николенко, российская сторона грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают решение Российской Федерации о признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "ЛДНР".

Об этом в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Реклама

Подробности

По словам Николенко, такими действиями российская сторона грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Решение РФ о признании так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей", — отметил спикер МИД.

Россия пытается спровоцировать Украину.

"Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", — подчеркнул Николенко.

Представитель МИД отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия сейчас применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертыванию вооруженного конфликта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечения военной помощи и применения жестких санкций против РФ.

Реклама

"Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на сегодняшние события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации", — отметил Николено.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

Читайте также