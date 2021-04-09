Минздрав обновил зоны карантина: "красных" стало больше

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Несмотря на прогнозы экспертов, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области остаются в красной зоне.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 9 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

За последние сутки еще одна область перешла от оранжевой зоны в красную – Запорожская.

В Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.

Читайте также: Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено

Реклама

В оранжевой зоне карантина находятся:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черкасская область.

В желтой зоне, по-прежнему остается только Херсонская область. В зеленую зону не попала ни одна из украинских областей.

Примечательно, что 8 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что уже сегодня, 9 апреля, Ивано-Франковская область может выйти из красной зоны и сразу же перейти в желтую.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в желтую зону. Закарпатская область – через день – два также выйдет из красного уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", – сказал он.

А Харьковская область, по словам Ляшко, в ближайшие дни может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местная власть приняла решение ужесточить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы. Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.