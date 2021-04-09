Минздрав обновил зоны карантина: "красных" стало больше

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Несмотря на прогнозы экспертов, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области остаются в красной зоне.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, по состоянию на 9 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
За последние сутки еще одна область перешла от оранжевой зоны в красную – Запорожская.
В Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.
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В оранжевой зоне карантина находятся:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область.
В желтой зоне, по-прежнему остается только Херсонская область. В зеленую зону не попала ни одна из украинских областей.
Примечательно, что 8 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что уже сегодня, 9 апреля, Ивано-Франковская область может выйти из красной зоны и сразу же перейти в желтую.
"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в желтую зону. Закарпатская область – через день – два также выйдет из красного уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", – сказал он.
А Харьковская область, по словам Ляшко, в ближайшие дни может попасть в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местная власть приняла решение ужесточить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.
Ранее мы сообщали, что в Харькове от последствий COVID-19 умер главврач больницы. Медик заболел COVID-19 в октябре прошлого года, а спустя два месяца впал в кому.
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