Много заболевших, но оранжевых зон стало меньше: какая обстановка с COVID-19 в Украине

В Украине стало больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировали более 15 тысяч новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом оранжевых зон стало меньше.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

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