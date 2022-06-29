Молния попала в Мост жизни через реку Ирпень, движение транспорта остановлено (фото)

Молния ударила в мост, который находится в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Демидов, которое находится в Киевской области, из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава громады Владимир Подкурганный.

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"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Сейчас решаем вопрос проезда через Козаровичи", – написал он.

В соцсетях местные жители сообщали, что причиной повреждения стала молния, которая попала в мост. Также они пишут о пострадавших, комментариев от властей по этому поводу пока нет.

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