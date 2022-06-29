Молния попала в Мост жизни через реку Ирпень, движение транспорта остановлено (фото)

Молния ударила в мост, который находится в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня
В селе Демидов, которое находится в Киевской области, из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава громады Владимир Подкурганный.
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Сейчас решаем вопрос проезда через Козаровичи", – написал он.
В соцсетях местные жители сообщали, что причиной повреждения стала молния, которая попала в мост. Также они пишут о пострадавших, комментариев от властей по этому поводу пока нет.
Ситуация в Ирпене
- Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
- Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Украину с рабочим визитом. Среди прочего он посетил Ирпень и увидел разрушения, которые нанесли российские оккупанты.
- Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень. Он собственными глазами увидел, что с городами сделали российские оккупанты.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис, который находился с визитом в Украине, посетил разрушенный оккупантами Ирпень. От увиденного он ужаснулся.
- Жизнь в разрушенных Ирпене и Буче понемногу восстанавливается и у многих людей возникает вопрос – что делать с недвижимостью? "Сегодня" спросили у эксперта и узнали, стоит ли продавать квартиры сейчас или лучше подождать.