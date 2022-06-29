Блискавка влучила у Міст життя через річку Ірпінь, рух транспорту зупинено

Блискавка вдарила в міст, що на Київщині / Фото: Колаж: Сьогодні
У селі Демидів, що на Київщині, через удар блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громади Володимир Підкурганний.
"У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий. Зараз вирішуємо питання проїзду через Козаровичі", – написав він.
У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що причиною пошкодження стала блискавка, яка влучила в міст. Також вони пишуть про постраждалих, коментарів від влади щодо цього поки що немає.
Ситуація в Ірпені
- Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки небезпечнодля життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.
- Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України з робочим візитом. Серед іншого він відвідав Ірпінь та побачив руйнування, які завдали російські окупанти.
- Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор відвідавБучу та Ірпінь. Він на власні очі побачив, що з містами зробили російські окупанти.
- Президент Румунії Клаус Йоханніс, який перебував з візитом в Україні, відвідав зруйнований окупантами Ірпінь. Від побаченого він жахнувся.
- Життя у зруйнованих Ірпені та Бучі потроху відновлюється і у багатьох людей виникає запитання – що робити з нерухомістю? "Сьогодні" запитали в експерта та дізналися, чи варто продавати квартири зараз чи краще зачекати.