Блискавка влучила у Міст життя через річку Ірпінь, рух транспорту зупинено

Блискавка вдарила в міст, що на Київщині / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Демидів, що на Київщині, через удар блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громади Володимир Підкурганний.

"У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий. Зараз вирішуємо питання проїзду через Козаровичі", – написав він.

У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що причиною пошкодження стала блискавка, яка влучила в міст. Також вони пишуть про постраждалих, коментарів від влади щодо цього поки що немає.

Ситуація в Ірпені