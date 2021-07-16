Монастырский назначен новым главой МВД: что известно о преемнике Авакова

После увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Верховная Рада на сегодняшнем заседании назначила новым главой МВД нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Его кандидатуру поддержал 271 парламентарий.

Он поблагодарил президента Зеленского за доверие, которые и предложил его кандидатуру на пост главы МВД.

"Главным моим приоритетом в должности министра будет безопасность граждан, государства и увеличения доверия общества к правоохранительным органам. Хочу обратиться к полицейским и выразить свое уважение. Я уважаю всех вас, кто имеет офицерскую честь и достоинство. Но я будут нещадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей", – сказал Монастырский во время своего выступления.

Также одним из приоритетов в его работе будет вопрос социальных прав полицейских и увеличение зарплат им.

Главные цели Монастырского на посту министра внутренних дел:

борьба с организованной преступностью, "ворами в законе";

развитие патрульной полиции – патрульные продолжат привлекать к ответственности за нарушения судей, прокуроров и депутатов;

обеспечение безопасности на улицах – увеличение количества камер видеонаблюдения;

реализация проекта "Офицер общины" – построение отношений между полицейскими, общиной и местной властью;

усиление безопасности на дорогах – развитие системы автоматический видеофиксации нарушение ПДД, внедрение современных технологий контроля;

борьба с перегруженными фурами, которые уничтожают дороги;

цифровизация всех сфер деятельности МВД;

превентивная работа для недопущения насилия в семьях.

"Я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая продолжает борьбу с Россией. Поэтому большую часть работы я планирую посвятить укреплению обороны нашего государства в сотрудничестве с военными", – резюмировал Монастырский.

После назначения его министров премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил Монастырского: "Приветствуем в правительственной команде".

Кто такой Денис Монастырский

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

2006 – соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру";

2007 – юрист в компании Hillmont Partners;

2009 – работал в Global Ties KC;

2015-2017 – занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг";

2015-2019 – эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).

В Верховной Рады VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета Министров Украины.

Член Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"), а также около 70 законопроектов, поданных в Верховную Раду.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.