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Монастирський призначений новим головою МВС: що відомо про наступника Авакова

16 липня, 12:22

Сергій Мартинець

Напередодні кандидатуру Монастирського особисто запропонував президент Володимир Зеленський, а депутати підтримали його

Після звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні призначила новим головою МВС нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського. Його кандидатуру підтримав 271 парламентар.

Він подякував президенту за довіру президентові Володимиру Зеленському, який і запропонував його кандидатуру на пост голови МВС.

"Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави і збільшення довіри суспільства до правоохоронних органів. Хочу звернутися до поліцейських і висловити свою повагу. Я поважаю всіх вас, хто має офіцерську честь і гідність. Але я нещадно боротимуся з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей", – сказав Монастирський під час свого виступу.

Також одним із пріоритетів в його роботі буде питання соціальних прав поліцейських і збільшення зарплат їм.

Головні цілі Монастирського на посаді міністра внутрішніх справ:

"Я можу бути призначений міністром, відповідальним за внутрішню безпеку країни, яка продовжує боротьбу з Росією. Тому більшу частину роботи я планую присвятити зміцненню оборони нашої держави у співпраці з військовими", – резюмував Монастирський.

Після призначення Монастирського міністром прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав його: "Вітаємо в урядовій команді".

Хто такий Денис Монастирський

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, а також Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук. Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ із питань законотворчості і наукових експертиз.

У Верховній Раді VIII скликання працював помічником-консультантом на громадських засадах у народного депутата Антона Геращенка.

Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань за квотою Кабінету міністрів України.

Член Головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Автор і співавтор 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ("Нормотворчість в юридичних клініках", "Правознавство" і "Правовий лист"), а також близько 70 законопроєктів, поданих до Верховної Ради.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. У свою чергу сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло голови МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

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Джерело: Сьогодні

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