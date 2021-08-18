В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

В Украине в среду, 18 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

В центральных, северных и некоторых западных областях ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/с, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается первый уровень опасности (желтый).

По Киеву и Киевской области днем ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Также объявлен первый уровень опасности, желтый.

Какой будет погода осенью

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней, однако потом страну накроют дожди.

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Народный синоптик Леонид Горбань ожидает, что уже с 11 сентября возможны похолодания и ливни, а вот в первые 10 дней осени украинцев ждет летняя погода.

Как считает народный синоптик, бабье лето придет в Украину в середине октября. Несколько дней бабьего лета он прогнозирует начиная с третьей декады месяца. Украинцев порадует сухой, хоть и холодный октябрь. А вот ноябрь будет морозным. Тогда вероятны осадки и даже ранний снег.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.