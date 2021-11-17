Можно ли отложить вакцинацию, если есть антитела к COVID-19? В Минздраве ответили

Медики рекомендуют вакцинироваться даже, если у вас есть антитела к коронавирусу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Наличие у человека антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации. Делать такой тест перед прививкой не нужно.

Об этом заявили в пресс-центре Минздрава.

Реклама

Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", – утверждают в Минздраве.

Антитела не помогут избежать COVID-19

В тоже время, следует помнить, что наличие антител к коронавирусу указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

Реклама

"Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", – отметили в Минздраве.

Переболевшие могут получить сертификаты

В приложении "Дія" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Пользователям отображаются два документа – внутренний и международный. Такой сертификат приравнивается к аналогичному документу о вакцинации.

Сертификат смогут получить только те пациенты, чей доктор внес данные о болезни в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). При этом электронный документ будет доступен в приложении через 15 дней. Срок действие документа – 90 дней.

Реклама

Ранее мы писали: