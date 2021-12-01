Можно ли подцепить ВИЧ на маникюре или в гостях у инфицированной подруги: ТОП-7 популярных мифов

Стоит знать главные способы передачи ВИЧ-инфекции и соблюдать правила. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина все еще занимает одно из первых мест в Европе по количеству ВИЧ-инфицированных. У нас около 257 тыс. человек живут с ВИЧ, только 70% из них знают о своем диагнозе.

Сайт "Сегодня" в День борьбы со СПИДом напоминает о самых популярных мифах о ВИЧ/СПИДе.

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В Минздрав ответили на самые частые вопросы, вроде, можно ли заразиться ВИЧ/СПИДом из-за сидений унитаза, орального секса, салата, который приготовила ВИЧ-инфицированная подруга.

Самые популярные мифы о ВИЧ

ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании

Слюна, мокрота, слезы, пот, моча, рвотные массы не могут стать причиной заражения ВИЧ. Так же абсолютно безопасны существуют и рукопожатия.

Можно заразиться вирусом через бытовые предметы – посуду, одежду, телефон, унитаз

Это невозможно так же, как и заражение из-за пищи, которую приготовил ВИЧ-инфицированный человек.

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ВИЧ можно подхватить из-за укусов насекомых

Комары, мухи, клопы, вши не могут переносить вирус иммунодефицита.

ВИЧ можно заразиться через шерсть кошки, укус собаки или контакт с диким животным

Животные не могут переносить вирус иммунодефицита.

Анальный секс не может быть причиной заражения

Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, влагалищный, оральный) может стать причиной заражения.

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ВИЧ нельзя заразиться в салонах красоты

Любые инструменты, которые многократно используются для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.

ВИЧ не передается от матери к ребенку

ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

Как защитить себя от ВИЧ/СПИДа

Чаще всего – в более чем 70% случаев – ВИЧ в Украине передается половым путем. Поэтому специалисты рекомендуют использовать презервативы, воздерживаться от сексуальных контактов с незнакомыми партнерами, имея постоянного партнера, сохранять верность.

Вирусом иммунодефицита можно заразиться через кровь, поэтому очень важно, чтобы для инъекций использовались только одноразовые стерильные шприцы и иглы, а инструменты для пирсинга, татуировок, маникюра и т. д.

ВИЧ также передается от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. В этом случае врачи проводят антиретровирусное лечение матери во время беременности и родов, назначают кесарево сечение и рекомендуют искусственное вскармливание.

ВИЧ и СПИД – в чем разница

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Он поражает и постепенно уничтожает клетки иммунной системы человека, защищающие организм от инфекций. ВИЧ приводит к развитию СПИДа 8-10 лет. При надлежащем лечении данный процесс может быть гораздо длиннее.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Комплекс заболеваний, развивающихся вследствие разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы.

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