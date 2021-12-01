Чи можна підчепити ВІЛ на манікюрі чи в гостях у інфікованої подруги: ТОП-7 найпопулярніших міфів

Варто знати основні способи передачі ВІЛ-інфекції та дотримуватися правил. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна все ще посідає одне з перших місць у Європі за кількістю ВІЛ-інфікованих. В нас близько 257 тис людей живуть з ВІЛ, лише 70% із них знають про свій діагноз.

Сайт "Сьогодні" у День боротьби зі СНІДом нагадує про найпопулярніші міфи про ВІЛ/СНІД.

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У МОЗ відповіли на найчастіші питання, на кшталт, чи можна заразитись ВІЛ/СНІДом через сидіння унітазу, оральний секс, салат, який приготувала ВІЛ-інфікована подруга.

Найпопулярніші міфи про ВІЛ

ВІЛ передається при поцілунку, кашлі і чханні

Слина, мокротиння, сльози, піт, сеча, блювотні маси не можуть стати причиною зараження ВІЛ. Так само абсолютно безпечними є обійми і рукостискання.

Можна заразитись вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон, унітаз

Це неможливо так само, як і зараження через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина.

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ВІЛ можна підхопити через укуси комах

Комарі, мухи, клопи, воші не можуть переносити вірус імунодефіциту.

ВІЛом можна заразитись через шерсть кішки, укус собаки чи контакті з дикою твариною

Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.

Анальний секс не може бути причиною зараження

Будь-який сексуальний контакт без презервативу (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.

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ВІЛом не можна заразитись в салонах краси

Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.

ВІЛ не передається від матері до дитини

ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

Як захистити себе від ВІЛ/СНІДу

Найчастіше – у понад 70% випадків – ВІЛ в Україні передається статевим шляхом. Тому фахівці рекомендують використовувати презервативи, утримуватись від сексуальних контактів з незнайомими партнерами, а маючи постійного партнера, зберігати вірність.

Вірусом імунодефіциту можна заразитись через кров, тому дуже важливо, щоб для ін’єкцій використовувались лише одноразові стерильні шприци і голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру тощо – стерилізувались.

ВІЛ також передається від матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. В цьому випадку лікарі проводять антиретровірусне лікування матері під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин та рекомендують штучне вигодовування.

ВІЛ і СНІД – в чому різниця

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. Він вражає і поступово знищує клітини імунної системи людини, які захищають організм від інфекцій. ВІЛ призводить до розвитку СНІДу впродовж 8-10 років. При належному лікуванні цей процес може бути значно довшим.

СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Комплекс захворювань, які розвиваються внаслідок руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.

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