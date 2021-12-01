Чи можна підчепити ВІЛ на манікюрі чи в гостях у інфікованої подруги: ТОП-7 найпопулярніших міфів

Варто знати основні способи передачі ВІЛ-інфекції та дотримуватися правил. / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна все ще посідає одне з перших місць у Європі за кількістю ВІЛ-інфікованих. В нас близько 257 тис людей живуть з ВІЛ, лише 70% із них знають про свій діагноз.
Сайт "Сьогодні" у День боротьби зі СНІДом нагадує про найпопулярніші міфи про ВІЛ/СНІД.
У МОЗ відповіли на найчастіші питання, на кшталт, чи можна заразитись ВІЛ/СНІДом через сидіння унітазу, оральний секс, салат, який приготувала ВІЛ-інфікована подруга.
Найпопулярніші міфи про ВІЛ
- ВІЛ передається при поцілунку, кашлі і чханні
Слина, мокротиння, сльози, піт, сеча, блювотні маси не можуть стати причиною зараження ВІЛ. Так само абсолютно безпечними є обійми і рукостискання.
- Можна заразитись вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон, унітаз
Це неможливо так само, як і зараження через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина.
- ВІЛ можна підхопити через укуси комах
Комарі, мухи, клопи, воші не можуть переносити вірус імунодефіциту.
- ВІЛом можна заразитись через шерсть кішки, укус собаки чи контакті з дикою твариною
Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
- Анальний секс не може бути причиною зараження
Будь-який сексуальний контакт без презервативу (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.
- ВІЛом не можна заразитись в салонах краси
Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.
- ВІЛ не передається від матері до дитини
ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.
Як захистити себе від ВІЛ/СНІДу
Найчастіше – у понад 70% випадків – ВІЛ в Україні передається статевим шляхом. Тому фахівці рекомендують використовувати презервативи, утримуватись від сексуальних контактів з незнайомими партнерами, а маючи постійного партнера, зберігати вірність.
Вірусом імунодефіциту можна заразитись через кров, тому дуже важливо, щоб для ін’єкцій використовувались лише одноразові стерильні шприци і голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру тощо – стерилізувались.
ВІЛ також передається від матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. В цьому випадку лікарі проводять антиретровірусне лікування матері під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин та рекомендують штучне вигодовування.
ВІЛ і СНІД – в чому різниця
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. Він вражає і поступово знищує клітини імунної системи людини, які захищають організм від інфекцій. ВІЛ призводить до розвитку СНІДу впродовж 8-10 років. При належному лікуванні цей процес може бути значно довшим.
СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Комплекс захворювань, які розвиваються внаслідок руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.
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