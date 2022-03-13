Мрази! Ким назвал количество погибших после бомбардировки Николаева

Российские захватчики наносят авиаудары по Николаевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 марта.

"Мрази!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки м*даками. Николаев", – написал гуернатор.

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Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал фото жертв обстрела в Николаеве.

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Напомним, 13 марта стало известно, что в Николаеве враг разбомбил госпредприятие "Заря".

"Выясняем обстоятельства. Орки не только нас боятся, они нас уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. У нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство. Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю. Разом до перемоги!" – заявил Виталий Ким.

Как сообщили в областном ГСЧС, в результате вражеского обстрела повреждено здание одного из цехов на территории ГП УПК "Заря" – "Маштпроект".

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"Рядом с ней, на открытой территории, наблюдалось горение готовой продукции, всего 2 ячейки. В 09:05 пожар ликвидирован подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Жертв и пострадавших нет", – рассказали спасатели.

Также в ГСЧС проинформировали, что 13 марта враг продолжил обстреливать жилые массивы. Утром были совершены авиаудары по городу Баштанка Николаевской области.

"В результате этого повреждены жилые дома по улице Сазоненко. В одном из них находились люди. Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами. Спасатели деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в больницу", – рассказали в ведомстве.

Ситуация в Николаеве

Российские оккупанты обстреливают Николаев из реактивных систем залпового огня, горят жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.

10 марта в Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.

В ночь на 12 марта в Николаеве оккупанты обстреливали беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат, котельную.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты планируют обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.