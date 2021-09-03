На Майдане повесили Мураева, но ненадолго: подробности скандала

Зачем кто-то повесил баннер с бывшим лидером "Оппозиционного блока" на один из символов Революции достоинства, пока неясно / Коллаж "Сегодня"

Вокруг Дома профсоюзов в центре Киева, где во время Революции Достоинства в результате пожара погибли люди, опять разгорелся скандал. Утром 3 сентября оказалось, что на нем развесили огромный рекламный баннер с изображением лидера партии "НАШИ" и бывшего члена "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Об этом сообщили сразу несколько пользователей соцсетей, включая бывшего сотника Майдана Анатолия Медведя.

Через некоторое время на место выехали журналисты и адвокат рекламной компании, которая установила беннер.

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По словам адвоката, все разрешительные документы на эту наружную рекламу у них есть и реклама не нарушает никакие законодательные нормы. Тем не менее ближе к обеду полотно с политиком было снято.

Комментариев от партии "НАШИ" пока не поступало.