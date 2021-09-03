На Майдані повісили Мураєва, але ненадовго: подробиці скандалу

Навіщо хтось повісив банер з колишнім лідером "Опозиційного блоку" на один із символів Революції гідності, поки неясно / Колаж "Сегодня"

Навколо Будинку профспілок в центрі Києва, де під час Революції Гідності в результаті пожежі загинули люди, знову розгорівся скандал . Вранці 3 вересня виявилося, що на ньому розвісили величезний рекламний банер із зображенням лідера партії "НАШІ" і колишнього члена "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.

Про це повідомили відразу кілька користувачів соцмереж, включаючи колишнього сотника Майдану Анатолія Медведя .

Через деякий час на місце виїхали журналісти і адвокат рекламної компанії, яка встановила бенер.

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За словами адвоката, всі дозвільні документи на цю зовнішню рекламу у них є і реклама не порушує жодні законодавчі норми. Проте ближче до обіду полотно з політиком було знято.

Коментарів від партії "НАШІ" поки не надходило.