На Майдані повісили Мураєва, але ненадовго: подробиці скандалу

Навіщо хтось повісив банер з колишнім лідером "Опозиційного блоку" на один із символів Революції гідності, поки неясно / Колаж "Сегодня"
Навколо Будинку профспілок в центрі Києва, де під час Революції Гідності в результаті пожежі загинули люди, знову розгорівся скандал . Вранці 3 вересня виявилося, що на ньому розвісили величезний рекламний банер із зображенням лідера партії "НАШІ" і колишнього члена "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.
Про це повідомили відразу кілька користувачів соцмереж, включаючи колишнього сотника Майдану Анатолія Медведя .
Через деякий час на місце виїхали журналісти і адвокат рекламної компанії, яка встановила бенер.
За словами адвоката, всі дозвільні документи на цю зовнішню рекламу у них є і реклама не порушує жодні законодавчі норми. Проте ближче до обіду полотно з політиком було знято.
Коментарів від партії "НАШІ" поки не надходило.
- Нагадаємо, в ніч на 19 лютого 2014 року під час Революції гідності Будинок профспілок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п'ятим поверхами. Офіційно визнано, що там загинула одна людина. Учасники Майдану говорять про декілька загиблих.
- Активісти звинувачують у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор", що базувався в цій будівлі.
- У 2018 році у відремонтованому приміщенні спробували відкрити фаст-фуд KFC. Активісти виступили проти цьому і компанія відмовилася тут працювати .
- У цьому році з'явилася інформація, що в будівлі планують відкрити покерний клуб .