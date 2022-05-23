Музей "Голоса мирных" получил очередное свидетельство о зверствах россиян: о чем рассказал украинец

Украинец рассказал о войне проекту Рината Ахметова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Олег Москаленко — преподаватель МВА, бизнес-консультант, житель Севериновки Киевской области. После начала полномасштабной войны он сумел вывезти семью за границу. Вернулся и попал в русский плен. Его избивали и пытали, а затем в наручниках бросили замерзать до смерти.

Свою историю Олег доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 15 тысяч историй.

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Двое суток Олег пролежал в яме, а потом в погребе. Из-за обморожения и травм потерял несколько пальцев и часть стопы. Выдержав бесчеловечную пытку, Олег, благодаря такому же как он пленнику, чудом остался живым

"Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках и тебя просто бьют. Просто убивают", — вспоминает мужчина о страшных днях.

Он признается: когда его уже эвакуировали в Германию и он увидел свои фото после избиения, себя не узнал – все тело было синего цвета. Слушайте и смотрите рассказ Олега из первых уст.

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Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей к 2025 году.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;

посетите портал Музея и нажмите "Рассказать историю";

позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509001.

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