Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Итоги заседания СНБО 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Голоса мирных": 11-летняя блоггерша рассказала о войне на Донбассе (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 03:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
История девочки и ее семьи вошла в коллекцию Музея Фонда Рината Ахметова

Более 7 тысяч подписчиков на YouTube — немалое достижение для 11-летней девочки. Алина снимает видео о своей жизни и путешествиях, а еще о том, как с семьей переживала боевые действия в родном городе.

Достижения в 11 лет

Собственный YouTube-канал – самое большое увлечение 11-летней Алины последние несколько лет.

Реклама

"Мой YouTube канал называется "Алинка Малинка". Я люблю малину и имя мое Алина, и я так вот придумала. У меня 7 тысяч подписчиков. Одно видео у меня набрало полтора миллиона просмотров!", — рассказала жительница Дружковки Алина сут.

Подписчикам рассказывает о своей жизни, прогулках с друзьями и путешествиях.

"Очень активная, любит снимать видео обо всем, абсолютно обо всем. Все, что видит, — снимает", — говорит мама Алины Елена Сут.

Чтобы видео на YouTube-канале были более профессиональными – Алина усовершенствует свои навыки. За ее плечами участие в мастер-классе для блоггеров, а затем в конкурсе.

Военные действия пугают девочку

Девушка снимала ролик-воспоминание о войне в родном городе. Мама Алины говорит: дочь до сих пор боится громких звуков.

Реклама

"У нас рядом находится военная часть, и каждый раз, когда у них там что-то происходит, какие-то выстрелы, взрывы, она, конечно, переживает", – рассказала мама Алины Елена Сут.

В такие моменты родители успокаивают девушку. Объясняют – сейчас в Дружковке безопасно.

"Когда мир — ты живешь спокойно и не боишься, что сейчас нужно будет тебе или бежать в подвал, или бояться, что сейчас под окном у тебя будут проходить обстрелы. Хочется это, конечно, забыть, и надеяться на лучшее и мир", – говорит жительница Дружковки Алина Сут.

Музей "Голоса мирных"

История Алины Сут и ее семьи вошла в коллекцию Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Этот архив свидетельств – первый и самый большой в Украине.

"Фонд Рината Ахметова помогает многим людям, так же помог мне. Я приняла участие в мастер-классе, который мне очень понравился. Я пользуюсь сейчас всеми этими советами и развиваю свой YouTube-канал", — рассказала жительница Дружковки Алина Сут.

"Сейчас такое время людям нужна такая поддержка — помогает Фонд Рината Ахметова и лекарствами, и психологическую помощь оказывают, устраивают мастер-классы. Для детей это очень полезная вещь", — отметила мама Алины Елена Сут.

Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей Донбасса с начала боевых действий. За это время спасены три с половиной миллиона жизней.

Реклама

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

110 840

заболело за неделю в Украине

+101%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять