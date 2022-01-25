"Голоса мирных": 11-летняя блоггерша рассказала о войне на Донбассе (видео)

История девочки и ее семьи вошла в коллекцию Музея Фонда Рината Ахметова

Более 7 тысяч подписчиков на YouTube — немалое достижение для 11-летней девочки. Алина снимает видео о своей жизни и путешествиях, а еще о том, как с семьей переживала боевые действия в родном городе.

Достижения в 11 лет

Собственный YouTube-канал – самое большое увлечение 11-летней Алины последние несколько лет.

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"Мой YouTube канал называется "Алинка Малинка". Я люблю малину и имя мое Алина, и я так вот придумала. У меня 7 тысяч подписчиков. Одно видео у меня набрало полтора миллиона просмотров!", — рассказала жительница Дружковки Алина сут.

Подписчикам рассказывает о своей жизни, прогулках с друзьями и путешествиях.

"Очень активная, любит снимать видео обо всем, абсолютно обо всем. Все, что видит, — снимает", — говорит мама Алины Елена Сут.

Чтобы видео на YouTube-канале были более профессиональными – Алина усовершенствует свои навыки. За ее плечами участие в мастер-классе для блоггеров, а затем в конкурсе.

Военные действия пугают девочку

Девушка снимала ролик-воспоминание о войне в родном городе. Мама Алины говорит: дочь до сих пор боится громких звуков.

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"У нас рядом находится военная часть, и каждый раз, когда у них там что-то происходит, какие-то выстрелы, взрывы, она, конечно, переживает", – рассказала мама Алины Елена Сут.

В такие моменты родители успокаивают девушку. Объясняют – сейчас в Дружковке безопасно.

"Когда мир — ты живешь спокойно и не боишься, что сейчас нужно будет тебе или бежать в подвал, или бояться, что сейчас под окном у тебя будут проходить обстрелы. Хочется это, конечно, забыть, и надеяться на лучшее и мир", – говорит жительница Дружковки Алина Сут.

Музей "Голоса мирных"

История Алины Сут и ее семьи вошла в коллекцию Музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Этот архив свидетельств – первый и самый большой в Украине.

"Фонд Рината Ахметова помогает многим людям, так же помог мне. Я приняла участие в мастер-классе, который мне очень понравился. Я пользуюсь сейчас всеми этими советами и развиваю свой YouTube-канал", — рассказала жительница Дружковки Алина Сут.

"Сейчас такое время людям нужна такая поддержка — помогает Фонд Рината Ахметова и лекарствами, и психологическую помощь оказывают, устраивают мастер-классы. Для детей это очень полезная вещь", — отметила мама Алины Елена Сут.

Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей Донбасса с начала боевых действий. За это время спасены три с половиной миллиона жизней.

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Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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