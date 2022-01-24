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Погибли более 30 человек: свидетели "черного дня" в Мариуполе поделились воспоминаниями жестокого обстрела

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 января, 07:58
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Война на востоке Украины и по сей день продолжает уносить жизни украинцев

Более 30 потерянных жизней, сотни изуродованных судеб. Сегодня страна вспоминает тех, кто погиб в "черный день" — при обстреле микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Прошло уже семь лет, но сотни свидетелей этой трагедии до сих пор страдают из-за психологической травмы войны. Разрадовать может музейный проект — явление для страны уникальное! Он не только собирает величайший мировой архив воспоминаний пострадавших, но и лечит души.

"Черный день"

Утро субботы. Январь. Седьмая годовщина обстрела. Съемочная группа "Сегодня" следует той же дорогой, что и на кадрах с 2015 года. Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент, как густонаселенные жилые кварталы накрывают грады.

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В эпицентре взрывов тогда оказались около 36 тысяч жителей Мариуполя. Виктория Ковалева — одна из них.

"Думали, что уже все. По улице ехало 20 "скорых", — вспоминает жительница Мариуполя Виктория Ковалева.

Надежда Харченко в тот день должна была, как и сегодня, сесть в автобус и ехать по делам. Однако не получилось. За что сейчас благодарит судьбу.

"Мы собрались идти с дочерью в магазин. И только собрались, слава Богу не вышли. И тут такое началось, что дрожало все на свете: горело и пылало все. Было очень страшно", — рассказывает жительница Мариуполя Надежда Харченко.

Даже 7 лет спустя можно найти следы трагедии. Отверстия от осколков снарядов в заборах частных домов, иссечены многоэтажные плиты. Но самые глубокие шрамы – в душах людей.

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Наталья Солонец из Мариуполя уже два года проживает в столице. Работает в энергетической компании.

"Так сложились обстоятельства, что и мой молодой человек в Киев переехал, и на работе предложили рост в Киеве. Я не раздумывая уехала. Я, конечно, скучаю по Мариуполе. Стараюсь раз в полгода ездить, чтобы с родителями видеться", — говорит свидетель обстрела Наталья Солонец.

В 2015 году она студентка, развивает собственный блог по визажу, и еще не знает, как строить будущее. Так было до "черной субботы".

"Поняла, что начался обстрел. Я увидела, подняла голову, как родители ползли ко мне и в этот момент папа нас накрыл рукой, вот, и помню четко, единственное, что он сказал: "Кричите!". Это я уже потом поняла, что снаряды прилетели с двух сторон. Была такая звуковая волна мощная, и чтобы перепонки не лопнули, папа сказал нам кричать. У меня там одноклассница, как раз она на рынке работала на точке. Я потом уже в списке погибших увидела ее фамилия и имя", — рассказывает свидетель обстрела Наталья Солонец.

После трагедии, говорит Наталья, все изменилось: цели, приоритеты.

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"Потому что сегодня ты живешь, а завтра твоя жизнь может оборваться", — говорит Наталья.

Фонд Рината Ахметова

В то утро погибло более тридцати человек, еще более сотни — получили ранения. Снаряды повредили тысячи домов. Наталья хотела помочь человеческому горю. Поэтому без колебаний свидетель обстрелов Наталья Солонец присоединилась к крупнейшей программе Фонда Рината Ахметова "Гуманитарный штаб".

"Я как раз туда приехала с ребятами, со студентами, мы выдавали продукты. Увидела в людях, ну как бы сказать, что им помогли, уделили им внимание, не оставили их одних с этой трагедией. И многие, которые приходили, они раз двадцать говорили: "Спасибо, большое!". И у них на глазах слезы", — вспоминает свидетель обстрела Наталья Солонец.

За годы вооруженного конфликта Фонд Рината Ахметова предоставил жителям Донбасса беспрецедентную помощь — предотвратил гуманитарную катастрофу, спас три с половиной миллиона жизней.

"Можно ли оставить тех, кто оказался один на один с войной? Тех, кому особенно сложно, – пожилых людей, многодетных мам, детей? Для меня ответ очевиден. Поэтому я не буду прекращать помогать. Надо помнить и делать все, чтобы трагедия Мирных Донбасса никогда не повторилась!", — отметил основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Именно из Мариуполя отправился первый рейс с продуктами для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения. Неудивительно, что уже через час после обстрела Восточного благотворительная организация первой протянула руку помощи.

"В больницы доставляли необходимые медикаменты для проведения срочных операций. Волонтеры фонда дежурили в городских клиниках, чтобы оперативно решать все вопросы пострадавших и содействовать работе врачей. Также заступили на вахту кризисные психологи фонда. Они работали с оказавшимися под обстрелом — с семьями погибших и раненых", — рассказывает главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

"Голоса мирных"

Впоследствии фонд создал уникальный онлайн-архив. Собирает показания вооруженного конфликта. Сейчас в Музее "Голоса мирных" 13 тысяч исповедей. Здесь можно оставить не только свою историю, но и получить при необходимости квалифицированную психологическую поддержку. Ведь проект памяти успешно продолжает работу фонда по преодолению травм войны. Наталья сравнивает свою исповедь для музея с сеансом психотерапии.

"Когда я рассказала свою историю, я почувствовала облегчение, что я выговорилась, поделилась с людьми о случившемся. И что действительно очень важно. И на это нужно обратить внимание, что люди пережили трагедию, они потеряли близких", — говорит свидетель обстрела Наталья Солонец.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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