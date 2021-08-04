Мужчина с гранатой, захвативший Кабмин, – задержан

Сам же Прохнич извинился перед правоохранителями за сегодняшний захват здания – ему светят неприятности

Виталий Прохнич был военным, а теперь едва не стал террористом. Коллаж "Сегодня"

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который захватил здание Кабиминета министров с гранатой в руке, задержан правоохранителями и выведен из здания.

На первом этаже внутри здания, недалеко от входа правоохранители вели с ним переговоры и просили прекратить угрожать гранатой.

После этого стало известно, что мужчину обезвредили, – он согласился сдаться, и правоохранителям не пришлось применять против него силу.

Стало известно, что граната была действительно боевой. Разлет ее осколков при взрыве – 50 метров. Сам же Прохнич извинился перед правоохранителями за сегодняшний "концерт".

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Как сообщали новости "Сегодня", утром Виталий Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.