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Кабмин захватил ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой

4 августа 2021 10:57

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Сам мужчина кричал на входе в Кабмин, что был сапером и дал понять, что умеет обращаться с гранатой

Бывший АТОшник угрожает взорвать гранату в здании правительства. Коллаж "Сегодня"

Бывший АТОшник угрожает взорвать гранату в здании правительства. Коллаж "Сегодня"

Мужчину с гранатой, захватившего здание Кабинета министров, зовут Владимир, и он ветеран войны на Донбассе. Об этом "Сегодня" сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко.

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"Это наш ветеран. Я не знаю, что там за ситуация – может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны", – написал он в комментариях к опубликованному видео захвата Кабмина.

В комментарии "Сегодня" Антон Головенко рассказал, почему мужчина мог ворваться в Кабмин с гранатой.

"Я знаю этого человека, его зовут Владимир, он ветеран-АТОшник. Ему около 40 лет, он живет в Ирпене. Почему пришел в Кабмин? Возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ", – сказал депутат.

Отметим, что сам мужчина кричал на входе в Кабмин, что был сапером. В СМИ даже пишут, что служил он в "Айдаре".

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