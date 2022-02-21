"Мы ждем решения": Кулеба передаст ЕС важное предложение

Кулеба ожидает от Совета Европейского Союза принятия конкретных решений / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина ждет от ЕС введения части санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов, пишет УНИАН.

По его словам, это будут не только политические сигналы, но и также предусматривать очень конкретные шаги, среди которых санкции.

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"Мы считаем, что есть веские и законные причины применить по крайней мере некоторые санкции сейчас, чтобы продемонстрировать, что Евросоюз не только говорит о санкциях, а также показывает подтверждение своих слов", – сказал он.

Санкции против России

Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.