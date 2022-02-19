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Нужны конкретные шаги: о чем заявил Зеленский на встрече с Харрис

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 февраля, 15:52
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Делегация Украины встретилась с делегацией США на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский, Камала Харрис
Владимир Зеленский, Камала Харрис / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку нашей страны на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис, которую транслировал телеканал "Украина 24".

"Большое спасибо за встречу. Я благодарен за возможность поговорить с вами о ситуации, которая происходит вокруг наших границ, о рисках и о том, как решать этот вопрос. Я согласен с вами, что мирный дипломатический путь — это путь, который нам нужен. Мы это делаем последние восемь лет. Это наша земля, и мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим, — это вернуть мир в нашу страну. И мы очень благодарны США как нашему стратегическому партнеру. У нас было много встреч с конгрессменами, с членами Сената, и мы благодарны за двухпартийную поддержку США", — сказал он.

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Зеленский заявил, что для мирного решения конфликта необходимы санкции против России.

"Нам сейчас нужны конкретные шаги. Мы получили поддержку от вас в вопросах обороны, наших вооруженных сил. И мы готовы обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом. Говоря "мы" я имею в виду не только Украину. Наша армия защищает Европу, и мы все хотим быть объединенными. Перед лицом агрессии мы понимаем, что санкции могут принести мирное решение этого вопроса, и я хотел бы поделиться, как мы видим эту ситуацию и что, по нашему мнению, может сработать. В любом случае мы верим в наши силы и в поддержку наших партнеров", — сказал он.

Конференция в Мюнхене

На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину.

"Единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим... Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", — сказал он.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает независимость и территориальную целостность всех стран. "Украина не исключение", — сказал он.

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