"В России будут плакать об убитых": Джонсон предупредил Путина

Британский премьер рассказал, что будет с Россией в случае вторжения в Украину

Борис Джонсон (справа) призвал Запад остановить Владимира Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину. Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. Это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", — сказал он.

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Политик предупредил, что агрессия дорого обойдется России.

"Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", — сказал он.

Британский премьер подчеркнул, что Украине угрожают более 130 тысяч российских военных, и предупредил, что санкции против РФ будут очень серьезными в случае нового вторжения в Украину.

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"Мы не можем позволить, чтобы Россия шантажировала страны Европы", — сказал он.

"Нам нужно подготовиться, чтобы пропаганда РФ оказалась неуспешной. Будет много вранья в адрес Украины. Мы будем готовиться к временам затяжного кризиса, когда Россия будет давить", — заявил Джонсон. По его словам, в случае агрессии Россия потеряет все, поэтому ей лучше пойти на переговоры.

Также британский премьер напомнил, что в 2014 году у НАТО не было сил на востоке Германии, и с того времени увеличилось количество военных для защиты восточного фланга Альянса.

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"НАТО усиливается из-за напряжения которое создал Путин", — отметил Джонсон.

Он добавил, что НАТО не собирается закрывать свои открытые двери.

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