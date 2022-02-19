Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"В России будут плакать об убитых": Джонсон предупредил Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 14:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британский премьер рассказал, что будет с Россией в случае вторжения в Украину
Борис Джонсон (справа) призвал Запад остановить Владимира Путина
Борис Джонсон (справа) призвал Запад остановить Владимира Путина / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину. Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. Это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", — сказал он.

Реклама

Политик предупредил, что агрессия дорого обойдется России.

"Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", — сказал он.

Британский премьер подчеркнул, что Украине угрожают более 130 тысяч российских военных, и предупредил, что санкции против РФ будут очень серьезными в случае нового вторжения в Украину.

Реклама

"Мы не можем позволить, чтобы Россия шантажировала страны Европы", — сказал он.

"Нам нужно подготовиться, чтобы пропаганда РФ оказалась неуспешной. Будет много вранья в адрес Украины. Мы будем готовиться к временам затяжного кризиса, когда Россия будет давить", — заявил Джонсон. По его словам, в случае агрессии Россия потеряет все, поэтому ей лучше пойти на переговоры.

Также британский премьер напомнил, что в 2014 году у НАТО не было сил на востоке Германии, и с того времени увеличилось количество военных для защиты восточного фланга Альянса.

Реклама

"НАТО усиливается из-за напряжения которое создал Путин", — отметил Джонсон.

Он добавил, что НАТО не собирается закрывать свои открытые двери.

Новость дополняется.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Обстреляли насосную станцию. Боевики оставили без воды почти 50 городов и сел Донбасса Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Машину подменили боевики? Всплыли новые детали взрыва авто в центре Донецка (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

202 141

заболело за неделю в Украине

-17%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
19 февраля. Клим Чурюмов. Ровно 85 лет назад в этот день родился украинский астроном – первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять