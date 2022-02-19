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СЬОГОДНІ Новини України

"У Росії плакатимуть за вбитими": Джонсон попередив Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 лютого, 14:17
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Британський прем'єр розповів, що буде з Росією у разі вторгнення в Україну
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав Захід згуртуватися і не дати президенту РФ Володимиру Путіну вторгнутися до України. Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я закликатиму до єдності перед лицем потенційної російської агресії в Україні. Ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічною", — сказав він.

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Політик попередив, що агресія дорого коштуватиме Росії.

"Буде багато російських матерів плакати за своїми синами у разі нової агресії РФ проти України", — сказав він.

Британський прем'єр підкреслив, що Україні загрожують понад 130 тисяч російських військових і попередив, що санкції проти РФ будуть дуже серйозними у разі нового вторгнення в Україну.

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"Ми не можемо дозволити, щоб Росія шантажувала країни Європи", — сказав він.

"Нам потрібно підготуватися, щоб пропаганда РФ виявилася неуспішною. Буде багато брехні на адресу України. Ми готуватимемося до часів затяжної кризи, коли Росія давитиме", — заявив Джонсон. За його словами, у разі агресії Росія втратить усе, тож їй краще піти на переговори.

Також британський прем'єр нагадав, що у 2014 році НАТО не мала сил на сході Німеччини, і з того часу збільшилася кількість військових для захисту східного флангу Альянсу.

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"НАТО посилюється через напруження, яке створив Путін", — зазначив Джонсон.

Він додав, що НАТО не збирається зачиняти свої відчинені двері.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.

На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на напад на Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

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