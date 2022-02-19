Россия составила список политиков Украины, которых нужно ликвидировать – СМИ

Однако фамилии целей российских военных не раскрываются.

В Белом доме были удивлены, насколько подробно составлены Кремлем списки мишеней в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разведка США получила информацию, что в Кремле уже определили, кого в Украине нужно арестовать или убить в первую очередь в случае вторжения. Речь идет об украинских политиках и активистах, а также о белорусских и российских диссидентах, которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свои источники среди властей США и американской разведки.

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В СМИ уточнили, что США рассекретят некоторые данные разведки для властей Украины и ее союзников в регионе, чтобы противостоять конкретным российским угрозам.

"Россия попробует усилить сотрудничество при помощи запугивания и репрессий", – заявил один из источников Foreign Policy.

Как пишет СМИ, Россия готова применить целый арсенал инструментов для этого: похищения, насильство, задержания, пытки. Все это уготовлено для тех, кто в Украине выступает против политики Кремля. Указано, что помимо политиков, речь идет и о журналистах и активистах.

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Источники медиа сообщают, что в Белом доме были удивлены тем, насколько подробно составлены списки российской разведкой. В тоже время там считают, что это типичные действия Кремля: уничтожить элементы оппозиции после военного наступления.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у российской армии уже все готово для вторжения на территорию Украины. Ранее президент США Джозеф Байден предупредил Украину о нападении на Киев со стороны России в ближайшие дни. В Белом доме добавили, что Владимир Путин уже принял такое решение.

А вице-президент США Камала Харрис прибыла с четким сигналом к союзникам США на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Она заявила, что США и Европа готовы к общим беспрецедентным санкциям против России. А также отметила, что в Белом доме понимают, когда Россия врет.