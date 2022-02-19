Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Россия составила список политиков Украины, которых нужно ликвидировать – СМИ

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 14:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однако фамилии целей российских военных не раскрываются.
В Белом доме были удивлены, насколько подробно составлены Кремлем списки мишеней в Украине.
В Белом доме были удивлены, насколько подробно составлены Кремлем списки мишеней в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разведка США получила информацию, что в Кремле уже определили, кого в Украине нужно арестовать или убить в первую очередь в случае вторжения. Речь идет об украинских политиках и активистах, а также о белорусских и российских диссидентах, которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на свои источники среди властей США и американской разведки.

Реклама

В СМИ уточнили, что США рассекретят некоторые данные разведки для властей Украины и ее союзников в регионе, чтобы противостоять конкретным российским угрозам.

"Россия попробует усилить сотрудничество при помощи запугивания и репрессий", – заявил один из источников Foreign Policy.

Как пишет СМИ, Россия готова применить целый арсенал инструментов для этого: похищения, насильство, задержания, пытки. Все это уготовлено для тех, кто в Украине выступает против политики Кремля. Указано, что помимо политиков, речь идет и о журналистах и активистах.

Реклама

Источники медиа сообщают, что в Белом доме были удивлены тем, насколько подробно составлены списки российской разведкой. В тоже время там считают, что это типичные действия Кремля: уничтожить элементы оппозиции после военного наступления.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у российской армии уже все готово для вторжения на территорию Украины. Ранее президент США Джозеф Байден предупредил Украину о нападении на Киев со стороны России в ближайшие дни. В Белом доме добавили, что Владимир Путин уже принял такое решение.

А вице-президент США Камала Харрис прибыла с четким сигналом к союзникам США на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Она заявила, что США и Европа готовы к общим беспрецедентным санкциям против России. А также отметила, что в Белом доме понимают, когда Россия врет.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Обстреляли насосную станцию. Боевики оставили без воды почти 50 городов и сел Донбасса Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Машину подменили боевики? Всплыли новые детали взрыва авто в центре Донецка (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

202 141

заболело за неделю в Украине

-17%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
19 февраля. Клим Чурюмов. Ровно 85 лет назад в этот день родился украинский астроном – первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять