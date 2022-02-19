Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Росія склала список політиків України, яких слід ліквідувати – ЗМІ

Богдан Амінов Богдан Амінов Product Lead Дивізіону політичного контенту
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 14:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проте прізвища цілей російських військових не розкриваються.
У Білому домі були здивовані, наскільки детально складені Кремлем списки цілей в Україні.
У Білому домі були здивовані, наскільки детально складені Кремлем списки цілей в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвідка США отримала інформацію, що у Кремлі вже визначили, кого в Україні потрібно заарештувати чи вбити насамперед у разі вторгнення. Йдеться про українських політиків та активістів, а також про білоруських та російських дисидентів, які перебувають на території України.

Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на свої джерела серед влади США та американської розвідки

Реклама

У ЗМІ уточнили, що США розсекретять деякі дані розвідки для влади України та її союзників у регіоні, щоб протистояти конкретним російським загрозам

"Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування та репресій", – заявило одне з джерел Foreign Policy.

Як пише ЗМІ, Росія готова застосувати цілий арсенал інструментів для цього: викрадення, насильство, затримання, тортури. Все це уготоване для тих, хто в Україні виступає проти політики Кремля. Вказано, що, окрім політиків, йдеться і про журналістів та активістів.

Реклама

Джерела медіа повідомляють, що у Білому домі були здивовані тим, наскільки докладно складено списки російської розвідки. Водночас там вважають, що це типові дії Кремля: знищити елементи опозиції після воєнного наступу .

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що російська армія вже готова для вторгнення на територію України. Раніше президент США Джозеф Байден попередив Україну про напад на Київ із боку Росії найближчими днями. У Білому домі додали, що Володимир Путін уже ухвалив таке рішення.

А віцепрезидент США Камала Гарріс прибула з чітким сигналом до союзників США на Мюнхенську безпекову конференцію. Вона заявила, що США та Європа готові до спільних безпрецедентних санкцій проти Росії. А також зазначила, що у Білому домі розуміють, коли Росія бреше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Обстріляли насосну станцію. Бойовики залишили без води майже 50 міст та сіл Донбасу Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Машину підмінили бойовики? Спливли нові деталі вибуху авто у центрі Донецька (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

202 141

захворіло за тиждень в Україні

-17%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти