На 15 году брака: подозреваемый в деле Шеремета Riffmaster обвенчался со своей женой

Андрей Антоненко со своей женой живут уже 15 лет / Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, обвенчался в Михайловском соборе Киева со своей женой Светланой Антоненко.

Об этом сообщило издание Watchers.Media в Facebook.

Супруги решили обвенчаться на пятнадцатом году брака.

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"Супруги переживает "второе любви", поэтому и решили обвенчаться, чего не сделали раньше", – говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд разрешил, чтобы его подзащитный временно покинул место отбывания домашнего ареста для участия церемонии.

В ожидании суда