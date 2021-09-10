На 15 році шлюбу: підозрюваний у справі Шеремета Riffmaster обвінчався зі своєю дружиною

Андрій Антоненко зі своєю дружиною живуть вже 15 років / Колаж "Сегодня"
Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який недавно був звільнений з СІЗО , обвінчався в Михайлівському соборі Києва зі своєю дружиною Світланою Антоненко.
Про це повідомило видання Watchers.Media в Facebook.
Подружжя вирішили повінчатися на п'ятнадцятому році шлюбу.
"Подружжя переживає "друге кохання", тому і вирішили повінчатися, чого не зробили раніше ", – йдеться в повідомленні.
У свою чергу адвокат Антоненко Дмитро Круговий повідомив, що суд дозволив, щоб його підзахисний тимчасово покинув місце відбування домашнього арешту для участі в церемонії.
В очікуванні суду
- У квітні Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко.
- У справі про вбивство Шеремета з'явився "білоруський слід" , проте поліція не розглядала його.
- Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив: зміна запобіжного заходу для основного підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко не говорить про те, що судовий процес затягнувся.
- Шевченківський районний суд Києва заявив про втручання в діяльність суду присяжних, що розглядають справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.