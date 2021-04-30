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Суд над Антоненко – здание окружили силовики: что там происходит (фото, видео)

30 апреля, 11:26

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Сегодня суд решит, где подозреваемый Риффмастер проведет Пасху – за решеткой или на свободе

Шевченковский районный суд Киева продолжил рассматривать по сути дело об убийстве Павла Шеремета, а также может рассмотреть меру пресечения для подозреваемого Андрея Антоненко. Под здание суда стянули большое количество правоохранителей, передает с места события корреспондент "Сегодня".

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Двор суда в оцеплении, дежурят около 120 силовиков. Выстроились и у забора возле здания суда. У всех, кто заходит даже во двор, – проверяют сумки. Сторонники Антоненко только начали собираться, пока их около 20.

Антоненко пришли поддержать и другие фигуранты дела, подозреваемые Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

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Яна Дугарь (слева). Фото: Игорь Серов
Видео: Игорь Серов

Напомним, на сегодняшний день музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер) остается под арестом, детский кардиохирург Юлия Кузьменко – под домашним арестом, а медик-волонтер Яна Дугарь – на свободе под личное обязательство. Позже эта мера пресечения была продлена до 21 мая.

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Также сообщалось, что в деле об убийстве Шеремета появился "белорусский след", однако полиция не рассматривала его.

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