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Убийство Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО, а Кузьменко – под домашним арестом

2 февраля, 21:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суд продлил меру пресечения фигурантам расследования

Троим фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меру пресечения еще на два месяца – до 2 апреля.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер) остается под арестом, детский кардиохирург Юлия Кузьменко – под домашний арестом, а медик-волонтер Яна Дугарь – на свободе под личное обязательство.

Соответствующее постановление 2 февраля принял Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Действие меры пресечения, определенной предыдущим решением суда, истекало 10 февраля.

Согласно законодательству, Антоненко может подать апелляцию на решение суда. А ряд народных депутатов VIII и IX созывов парламента уже заявили о готовности взять его на поруки.

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Следующее заседание суда запланировано на 14:00 9 февраля.

Напомним, судебный процесс по делу продолжается с декабря 2019 года. Именно тогда в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Недавно в деле произошел новый поворот: бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар опубликовал аудиозаписи, которые свидетельствуют о причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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