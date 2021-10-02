На Донбассе боевики обстреляли жилые дома и ранили двух украинских военных

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 1 октября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонней контактной группой, 5 из которых с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Реклама

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – сообщили в ООС.

Где стреляли?

Возле Новозвановки и Новоалександровки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки . Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет. Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

попали под обстрел из гранатометов различных систем. Возле Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

что на Приазовье, и наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского .

с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле . В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили боевиков прекратить огневую активность. По состоянию на 7:00 утра 2 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте также:

Реклама

1 октября боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

30 сентября в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.