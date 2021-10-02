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На Донбассе боевики обстреляли жилые дома и ранили двух украинских военных

Юлия Гаврилюк
2 октября, 07:17
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 1 октября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонней контактной группой, 5 из которых с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – сообщили в ООС.

Где стреляли?

  • Возле Новозвановки и Новоалександровки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
  • Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
  • Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.
  • Возле Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.
  • В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили боевиков прекратить огневую активность. По состоянию на 7:00 утра 2 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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1 октября боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.

30 сентября в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.

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