На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки і поранили двох українських військових

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За 1 жовтня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, узгоджений Тристоронньою контактною групою, 5 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Реклама

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний", – повідомили в ООС.

Де стріляли?

Біля Новозванівки і Новоалександрівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в сторону Новоалександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в сторону Новоалександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в сторону Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилегла територія. Втрат серед цивільного населення немає.

Під обстріл потрапив і сам населений пункт, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилегла територія. Втрат серед цивільного населення немає. Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. Біля Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

що на Приазов'ї, і найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В напрямку К римського російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В Донецькій області за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського .

за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля . В районі Нью-Йорка ворог вели обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосувували БПЛА і здійснили скидання ВОГ-17.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, чим змусили бойовиків припинити вогневу активність. Станом на 7:00 ранку 2 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:

Реклама

1 жовтня бойовики з мінометів гатили по будинках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів та відзвітувала про стан цивільних.

30 вересня унаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення.