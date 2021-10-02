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На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки і поранили двох українських військових

Юлія Гаврилюк
2 жовтня, 07:17
У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За 1 жовтня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, узгоджений Тристоронньою контактною групою, 5 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний", – повідомили в ООС.

Де стріляли?

  • Біля Новозванівки і Новоалександрівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в сторону Новоалександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.
  • Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в сторону Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилегла територія. Втрат серед цивільного населення немає.
  • Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.
  • Біля Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • В Донецькій області за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського .
  • В районі Нью-Йорка ворог вели обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосувували БПЛА і здійснили скидання ВОГ-17.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, чим змусили бойовиків припинити вогневу активність. Станом на 7:00 ранку 2 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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1 жовтня бойовики з мінометів гатили по будинках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів та відзвітувала про стан цивільних.

30 вересня унаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення.

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